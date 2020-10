Comedy im Herbst : Zwei Ver-Zauberer schenken uns das Lachen

Sulzbach Comedy im Corona-Herbst: Kalibo und Gabor Vosteen trotzen an vier Abenden im Regionalverband allen Widrigkeiten.

Und wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, dann wäre das schon im Frühjahr passiert, bei der „Comedy im Frühling“. Die aber fiel wegen des Lockdowns aus, und so wurde der Plan nun bei der „Comedy im Herbst“ umgesetzt. Wie immer kooperiert das veranstaltende Kulturforum des Regionalverbands bei der viertägige Reihe an vier Abenden hintereinander mit je vier Gemeinden als Partnern vor Ort. Diesmal macht(e) die Comedy Station in Heusweiler, Sulzbach, Völklingen-Wehrden und in Kleinblittersdorf-Auersmacher, wo die Serie der „knallbunten Abende“ heute zu Ende geht.