Wohnhausbrand in Sulzbach : Bewohner seilen sich spektakulär aus dem Fenster ab – Brandermittler setzen auf Zeugen

Sulzbach Noch ist die Unglücksursache für die nächtliche Katastrophe unklar.

Nach dem verheerenden Brand in Sulzbach, bei dem ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen ist, sucht die Kripo jetzt nach Zeugen. Bei dem Unglück erlitt ein Feuerwehrmann eine Rauchvergiftung. Ein weiterer Kollege musste noch während des Einsatzes mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus auf dem Winterberg in Saarbrücken. Die beiden Bewohner retteten sich in einer spektakulären Aktion aus dem brennenden Gebäude.