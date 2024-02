Wirtschaftsförderung Sulzbach geht in die Investitionsoffensive

„Wir wollen uns in Sulzbach vor allem verstärkt um die Innenstadt kümmern“, betonte Rathauschef Adam. Dabei, so zeigte später der anregende Meinungsaustausch bei dem Wirtschaftstreff, will die Stadt mithilfe der Bürger mehr preisgünstige Wohnungen für junge Studenten anbieten und die Priorität darauf legen, wieder mehr Geschäfte in der Innenstadt anzusiedeln. „Am besten in Branchen, die nicht per Internetkäufe abzudecken sind“, hieß es dazu vom Projektleiter der kommunalen Ansiedlungsgesellschaft SGA, Guido Cloos. Stadtwerke-Marketingchef Jochen Wagner: „Wir haben in Sulzbach beispielsweise keine Wäscherei und keinen Schuhmacher mehr.“