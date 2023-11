Wirtschaftstreff in Sulzbach Stadt Sulzbach will Energiemanager einstellen

Wie können Unternehmen sowie Häuser und Wohnungen in Zeiten der Energiewende in Zukunft noch sicher und bezahlbar mit Strom und Wärme versorgt werden? Um diese spannende Frage ging es am Freitagabend exemplarisch für viele andere Kommunen im Land beim Wirtschaftstreff 2023 der Stadt Sulzbach. Das vom einstigen Bergarbeiterdorf zur modernen Wohn-, Kultur- und Einkaufsstadt gewordene Sulzbach will neben dem bereits vorhandenen Klimaschutzmanager jetzt einen zusätzlichen Energiemanager einstellen und bis zum Jahr 2028 soll eine Wärmeplanung vorliegen, kündigte Bürgermeister Michael Adam (CDU) an.