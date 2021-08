Kneippverein startet im Salinenpark neu : Endlich wieder im Sulzbacher Tret-Becken kneippen

Am Neueröffnungstag (von links): Jürgen Weller, Anita Sonntag, Barbara Jochum (vorne), Marliese Fuchs und der neue Kneipp-Wart Alexander Stiekel. Foto: Petra Pabst

Sulzbach Lange Zeit war das Kneippbecken im Sulzbacher Salinenpark geschlossen. Nun können die Sulzbacher wieder im Becken den Storchengang machen. Wie und warum steht hier.

„Huch, ist das frisch!“ Kurz fröstelt Barbara Jochum, bevor sie mit ihren Füßen in das kühle Nass der Sulzbacher Kneippanlage eintaucht. Sie kam zur Wiedereröffnung der Anlage am vergangenen Montag. Gemeinsam mit einer Handvoll weiterer Kneipp-Begeisterter begutachte sie das Armtauch-Becken wie auch das Tretbecken. Das erstrahlt nach seiner Sanierung wieder wie neu. So alt ist das Becken noch gar nicht: Vor genau zehn Jahren hatte die Stadt Sulzbach ihren Kneipp-Verein anlässlich seiner 100-Jahr-Feier mit dieser modernen Wassertretanlage beschenkt. Sie wurde im Anschluss von der Bevölkerung rege besucht. Vor allem ältere Damen und Herren aus den Senioreneinrichtungen der Stadt nutzten die Anlage regelmäßig.

In diesem Jahr feiern die Kneipp-Freunde den 200. Geburtstag ihres Gründervaters Sebastian Kneipp und 150 Jahre Kneippbewegung. Ihn hätte die Wiedereröffnung sicher gefreut, denn in den vergangenen Jahren konnte man als Spaziergänger die schöne Anlage meist nur noch hinter Gittern und verschlossenen Türen betrachten. Immer mehr Mängel waren im Laufe der Zeit aufgetreten, die oft nur behelfsmäßig ausgebessert worden waren. Nun hatte das Vorstandsteam während des Corona-Stillstands entschieden, die notwendigen Reparaturarbeiten fachmännisch ausführen zu lassen. „Während der Malerbetrieb Krumm das Tretbecken komplett sanierte und die Arbeiten mit einem neuen Anstrich und einem rutschfesten Belag ergänzte, besserte die Firma Honecker Bau die zum Teil schadhaften Bodenplatten rund um das Becken aus. Mitglieder des Teamvorstandes übernahmen schließlich die Pflege des Rasens und der Hecken und sorgten für einen schönen Blumenschmuck“, teilte man uns mit. „Insgesamt 12000 Euro hat der Verein innerhalb der vergangenen drei Jahre in diese Anlage investiert“, erzählt Jürgen Weller: „Sämtliche Kosten, auch für das Wasser, werden aus der Vereinskasse bezahlt.“

Nach langer Suche habe sich endlich auch ein Kneipp-Wart für die Anlage gefunden. Alexander Stiekel heißt er und seine Aufgabe ist es, zu den neu festgelegten Öffnungszeiten an der Kneipp-Anlage präsent zu sein, um auf die ordnungsgemäße Nutzung zu achten.

Es ist jetzt also alles bereit, die Wassertretanlage wieder in Betrieb zu nehmen. Ab sofort heißt es wieder: Auf zum Wassertreten in den Salinenpark. Dies ist aktuell montags von elf bis 13 Uhr, sowie dienstags und donnerstags jeweils von 17 bis 20 Uhr möglich. An diesen Zeiten ist Alexander Stiekel vor Ort, öffnet die Anlage und hält Aufsicht, damit die aktuell noch gültigen Corona-Auflagen erfüllt werden. Er ist es auch, der die Anlage regelmäßig von Verunreinigungen befreit, die Pumpen und das Reinigungssystem betreut und regelmäßig etwa alle drei Wochen das Wasser komplett erneuert. Während des Betriebes werden drei Liter Frischwasser pro Minute zugeführt. Chemie oder sonstige Zusätze gibt es nicht.

Der Kneipp-Verein Sulzbach ist einer von rund 600 Kneipp-Vereinen in Deutschland. Sein Mitgliederstand betrug zum Jahresanfang 2020 vorher noch nie erreichte 904 Mitglieder. Damit schafften es die Sulzbacher in die TopTen bundesweit. Los ging es im Jahr 1911, als gesundheitsbewusste Bürger der Stadt Sulzbach die Idee von „Wasserdoktor“ Pfarrer Sebastian Kneipp aufgegriffen hatten und den Verein gründeten. Eine der ersten Maßnahmen, die damals beschlossen wurde, war die Anschaffung von Badewannen, die den Mitgliedern für vier Wochen ausgeliehen wurden. Diese hatten damit die Gelegenheit, zuhause eine „kleine Kneipp-Kur“ durchzuführen. Wassertreten konnte man noch im klaren, kalten Wasser des Ruhbaches oder man ging barfuß im frischen Tau der Wiesen. Dies ist zum Glück heute dank der modernen Anlage im Salinenpark angenehmer möglich.

Info Das bietet der Sulzbacher Kneippverein: Das Kursangebot des Kneipp-Vereins Sulzbach umfasst die Schwerpunkte Gesundheitsförderung, Fitness, Spaß und Geselligkeit. Aktuell sind fünf Kurse für Kinder, 19 Bewegungskurse in der Halle, vier Line-Dance-Gruppen, sechs Kurse im Hallenbad und fünf Nordic Walking-Kurse im Angebot. Insgesamt sind 16 Übungsleiter tätig. Neben den Kursen finden Vorträge statt sowie regelmäßige Treffen und gemeinsame Fahrten. Alle, die aktiv etwas für ihre Gesundheit tun wollen, sind herzlich willkommen. Infos über die Angebote und Kontakt unter: kneippverein-sulzbach.de