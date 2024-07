Festival der edlen Tropfen Rund 200 Whisky-Fans pilgern zum ersten Whisky-Festival in Sulzbach (mit Fotos)

Männer in Kilts und blauen Hemden. Dudelsack-Klänge. Pfälzer Haggis am Grillstand. Was geht denn hier ab? Die Besucher tragen je ein Band um den Hals, an dem ein kleines Glas baumelt. Das ist im Dauereinsatz. Über 100 Whiskys stehen bereit. Alle aus Schottland. Von den Lowlands und den Highlands, von den Inseln, der Speyside und Islay. Der Innenhof der Sulzbacher Salzbrunnenhäuser ist fest in schottischer Hand, die Farben Blau und Weiß dominieren. „Slàinte Mhath!“ Prost.