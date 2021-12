Werner Thomes Kunst erzählt von seiner Stadt : Sulzbach mit dem Herzen malen

Seiner Zeit voraus: Werner Thome arbeitet in seinem Atelier jetzt schon am Sulzbacher Jahreskalender für 2023. Foto: Heiko Lehmann

Sulzbach Zeit ist relativ: Für Werner Thome gilt das in besonderer Weise. Denn schon jetzt malt er an den Motiven für den Sulzbacher Kalender 2023.

Stifte, Pinsel, Papier und Aquarellfarben, wohin man schaut: Dazwischen sitzt Werner Thome und malt in seinem Atelier eine Skizze von „Liwwagards Haus“ in Sulzbach. „Die Skizze ist der Anfang. Die male ich aus, und wenn es mir gefällt, wird es ein Gemälde“, sagt Werner Thome.

Seit 16 Jahren bereits malt der 73-Jährige einen ganz besonderen Sulzbacher Jahreskalender. Er bannt historische Gebäude aus der ganzen Stadt Sulzbach oder Persönlichkeiten aus seiner Heimat auf Papier. Ab und an schaut seine Frau im Atelier vorbei und guckt, ob ihr Mann noch lebt. „Das ist wirklich so. Wenn ich male, dann bin ich in einer anderen Welt. Dann vergesse ich alles um mich herum. Es ist gut, wenn meine Frau mal reinschaut, ansonsten vergesse ich die Zeit“, sagte der gebürtige Sulzbacher.

Das Talent wurde ihm in die Wiege gelegt, schon als Kind hat Thome gemalt. Allerdings haben Beruf, Familie und Hausbau Jahrzehnte lang zu viel Zeit gefordert. Werner Thome war Fernmeldemonteur und wechselte 1976 dann auf die Grube. Als 1996 allmählich das berufliche Ende nahte, besuchte der Sulzbacher einen Aquarell-Kurs in der Sulzbacher Volkshochschule. „Damals habe ich beschlossen, dass ich die Techniken richtig lernen wollte. Mich hatte das alles brennend interessiert“, berichtet der 73-Jährige von seinen Erfahrungen im Kurs.

Das Besondere an der Geschichte ist, dass in diesem Kurs 1996 eine ganze Reihe von Sulzbachern waren, die das gleiche Ziel verfolgten. Die ganze Gruppe hatte so viel Spaß an dem Gelernten, dass sie seitdem Jahr für Jahr an dem Kurs teilnahm. „Wir haben im Prinzip nur noch gemalt – drinnen, draußen, einfach überall“, sagt Werner Thome.

Als ihr damaliger Dozent Engelbert Stein im Jahr 2014 mit den Kursen aufhörte, drohte die Gruppe auseinander zu brechen. Thome reagierte und lud alle zu sich nach Hause ein: Es war die Geburtsstunde von KIS, der Künstler-Interessengemeinschaft Sulzbach. Einer Gruppe, die bis heute aktiv ist. Im Januar kommenden Jahres soll es etwa eine neue KIS-Ausstellung in der Aula in Sulzbach geben.

Werner Thome malt auch noch in anderen Clubs, unter anderem im Malclub Bischmisheim. Seine große Leidenschaft sind Gebäude und Personen. Er hat schon fast alle großen Gebäude der Stadt Sulzbach in seinem Jahreskalender verewigt. Auch die legendäre Brezelbiene hat er auf Leinwand. „Das war früher eine Frau, die über Jahrzehnte in Sulzbach Brezeln verkauft hat. Sie ist schon lange tot“, sagt der Künstler.

Im Jahr 2005 hat er zur 300-Jahr-Feier von Hühnerfeld einen Kalender ausschließlich mit Hühnerfelder Motiven gemalt – es war die Geburtsstunde des Sulzbacher Jahreskalenders, für den Werner Thome bereits 192 Motive gemalt hat. Für ein Bild braucht er zwischen drei und acht Stunden.

Apropos Hühnerfeld: Der Katholischen Jugend Karnevalsgesellschaft in Hühnerfeld entging das Talent des Sulzbachers natürlich nicht. Sie fragten ihn schon in den frühen 1990er- Jahren, ob er mal beim neuen Bühnenbild helfen könne. Aus dem „mal helfen können“ wurden letztlich fast 30 Jahre.