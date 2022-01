SZ-Serie Der Betrieb von nebenan: Sportartikel Kuhn und Schuhhaus Kuhn-Welsch in Sulzbach : Stefan Kuhn: „Die nächsten fünf Jahre sehe ich als sehr spannend“

Sulzbach Sportartikel Kuhn und das Schuhhaus Kuhn-Welsch haben in Sulzbach eine lange Tradition. Beide Geschäfte sind auch online präsent. Inhaber Stefan Kuhn rechnet mit spannenden Jahren.

Was bietet Ihre Firma an?

KUHN Sportartikel Kuhn wurde 1982 gegründet und wird seit 2004 in der zweiten Generation von den Eheleuten Stefan und Tanja Kuhn am gleichen Ort weitergeführt. Das Schuhhaus Kuhn-Welsch wurde 1954 von den Eheleuten Alois Welsch mit dem Namen „Schuhfabrik Welsch“ in der Straße Auf der Schmelz in Sulzbach gegründet. 1971 wurde der Betrieb von Tochter Martha Kuhn-Welsch und ihrem Mann übernommen. 2015 übernahmen wir das Schuhhaus in die dritte Generation und legten es zusammen mit Sportartikel Kuhn in die Sulzbachtalstraße 50. Beide Firmen sind stationär, aber auch online sehr gut aufgestellt und auf vielen Online-Marktplätzen präsent. Wir haben fünf Mitarbeiter, darunter zwei Vollzeitkräfte, zwei Teilzeitkräfte und eine Bürokraft.