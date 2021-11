Sessionsstart : Vom Ball zur Bütt: Premiere für die Hofer Narren beim Fußballclub Neuweiler

Die Garden der Hofer Narren hatten am vergangenen Freitag ihren ersten Auftritt in ihrem neuen Verein, dem FC Neuweiler. Foto: Heiko Lehmann Foto: Heiko Lehmann

Sulzbach-Neuweiler Im Fischbachtal und Sulzbachtal ging – trotz Corona – mit Macht die Fasenacht los. Mit einer echten Neuerung, denn auch der Neuweiler Fußballclub ist jetzt völlig närrisch.

Die Garden tanzen wieder, die Mariechen springen wieder in den Spagat. Es wird wieder gesungen und aus der Bütt gab es auch schon die ersten Schenkelklopfer zu hören. Die Fastnacht hat auch im Fischbachtal und Sulzbachtal wieder begonnen.

Mit einem Kuriosum: Die Hofer Narren vom FC Neuweiler luden am Freitag zu ihrer offiziellen Sessionseröffnung in ihr Clubheim am Sportplatz ein. Und es war das erste Mal überhaupt, dass der Neuweiler Fußballclub zu solch einer Veranstaltung einlud – und es ist auch das erste Mal, dass der Verein eine Fastnachtsabteilung präsentieren kann. Vom TV Neuweiler sind insgesamt 80 Mitglieder wegen offiziell unüberbrückbaren Differenzen zum FC Neuweiler gewechselt und haben nun bei den Fußballern ein neues Heim. „Wir freuen uns über die neuen Mitglieder und jetzt haben wir bei uns im Verein auch die Fastnacht. Das ist sehr schön“, sagte der erste Vorsitzende Frank Augustin.