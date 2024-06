Vor der Kommunalwahl 101 Kandidaten für Sulzbacher Stadtrat

Die Kommunalwahl am 9. Juni kann in Sulzbach beginnen. Der Wahlausschuss der Stadt hat in der vergangenen Woche die Wahllisten der Parteien einstimmig angenommen. „Ein Kompliment an alle Parteien. Alle Wahllisten waren bis auf wenige Rechtschreibfehler korrekt ausgefüllt, so dass sich die Nacharbeit in Grenzen hielt“, sagte Markus Kasubke, der Leiter des Sulzbacher Wahlamtes.