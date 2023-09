Herbst- und Winterprogramm Volkshochschule lehrt das Tanzen wie im Wilden Westen

Bei allem darf der Spaß und die kreative, künstlerische Seite nicht außen vorbleiben. Dafür sorgt das vielfältige Angebot an Kursen und Workshops, die in Zusammenarbeit mit der Künstler-Interessengemeinschaft Sulzbach (KIS) und dem DJK Tanzkreis Sulzbach erarbeitet wurden. In der jüngsten Vergangenheit haben sich dabei Tanzkurse immer größerer Beliebtheit erfreuen dürfen. Insbesondere die Line-Dance-Variante, die zwischenzeitlich auf drei Kurse erweitert wurde. Der Gruppen- oder Formationstanz, meist auf Country- oder Westernmusik choreographiert, scheint richtig Spaß zu machen. Die Kurse zu jeweils 10 Terminen finden montags beziehungsweise mittwochs im Salzbrunnenhaus oder im evangelischen Gemeindezentrum statt.