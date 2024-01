Lokale Wirtschaft Vereinsziel: Fit für die Wirtschaft von morgen

Und da steht einiges an. Schon in Kürze steht die erste größere Veranstaltung an. Für den 2. Februar organisiert der Verein mit der Stadt Sulzbach eine Ausbildungsmesse in der Aula. „Direkt nach der Zeugnisausgabe geht es los“, erklärt Björn Wacket. An den Ständen soll eine „zeitgemäße Ansprache“ in lockerer Atmosphäre vorherrschen, wie Medine Akan erläutert. Rein hierarchisches Denken komme bei den Heranwachsenden nicht mehr gut an. Akan wird einen Bewerbercheck machen, also etwa Anschreiben oder Lebensläufe überprüfen.