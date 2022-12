Leuchtende Kinderaugen : Schöne Bescherung für Sulzbacher Grundschüler

Sulzbach Der Verein „Familie gibt Aufwind“ überreicht den Jungen und Mädchen Leckereien zum Nikolaustag.

Da strahlten die Augen der Buben und Mädchen der Mellinschule in Sulzbach. Eine süße Überraschung wartete am Morgen des Nikolaustages auf die 377 Grundschülerinnen und -schüler. Unter dem großen Weihnachtsbaum in der Eingangs- und Pausenhalle hatten freundliche Helfeinnen des heiligen Mannes Kisten mit Schokoladen-Tüten, Äpfeln und Mandarinen vorbereitet. Sie gehören zum Verein „Familie gibt Aufwind“. Seit 2005 gibt es sie: Die Weihnachtsaktion des gemeinnützigen Vereins. Ziel der Gemeinschaft ist es, etwas für die Grundschulkids in Sulzbach zu machen, „die es nicht so dicke haben“.