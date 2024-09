Von der Sahara an die Saar? Sehr seltener tropischer Gast taucht plötzlich im Saarland auf

Im Raum Sulzbach im Saarland ist in diesem Jahr mehrfach ein äußerst seltener Gast an den Oleanderpflanzen beobachtet worden. Wie das Saar-Umweltministerium aktuell mitteilt, handelt es sich dabei um den Oleanderschwärmer („Daphnis nerii“), einen tropischen Schmetterling. Der Wanderfalter ist normalerweise vor allem in Vorderasien, Südasien und in Afrika südlich der Sahara sowie zum Teil in Südosteuropa und im Mittelmeergebiet heimisch. Nördlich der Alpen ist es sehr außergewöhnlich, einen Oleanderschwärmer zu entdecken.