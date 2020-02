Fastnacht : Tolle Stimmung bei den Kneisjer

Friedrichsthal Ob Büttenrede, Gesang oder Tanz: In der ausverkauften Bismarckhalle kamen alle auf ihre Kosten.

„Fuffzisch Johr unn kää bissje leiser – am beschde feiert ma mit de Kneisjer.“ Unter diesem Motto feierten die Kneisjer vom Hoferkopf in diesem Jahr gleich dreimal bei ihren Kappensitzungen rauschende und unterhaltsame Partys in einer jeweils ausverkauften Bismarckhalle. Als erste Gratulanten zauberten die kleinen „Kekse“ im Kindergartenalter mit einer entzückenden Darbietung allen ein Lächeln ins Gesicht. Dafür gab´s natürlich eine Rakete. Die beiden „ABC-Schützen“ Volker und Rainer lästerten über ihren Schulalltag. „Ich finde auch nicht alles gut, was die Lehrerin macht, aber ich rufe nicht ständig deren Eltern an.“ Der pantomimische Sketch „Kneisjes Donnerflug“ hatte zwar keine Worte, dafür umso mehr Lacher. Die drei Mädels Lena, Alina und Lia beeindruckten mit einer geballten Ladung humorischer Familiengeschichten – alles auswendig vorgetragen. „Bei uns in der Familie heiraten alle untereinander. Der Onkel die Tante, der Opa die Oma und der Papa die Mama.“