Timo und Kevin Jenewein Ein DSDS-Star und ein Weltmeister – das sind die singenden Zwillinge aus Sulzbach

In der Öffentlichkeit werden die Zwillinge oft miteinander verwechselt. Mittlerweile trägt Timo ab und zu ein T-Shirt auf dem „#NICHTDERKEVIN“ gedruckt ist. „Kevin ist durch seine TV-Präsenz natürlich etwas bekannter. Manchmal kommen Fans auf mich zu und wollen mit mir ein Selfie machen, in der Annahme, dass ich Kevin bin“, erklärt Timo. Insgesamt ist es extrem schwierig, im Showgeschäft Fuß zu fassen. Sie haben starke Stimmen, Showtalent und die Fähigkeit, das Publikum mitzureißen. „Aber man muss wahnsinnig viel in Promotion investieren“, erklärt Kevin. Die kostet viel Geld. Auch die sozialen Medien sind heutzutage ein Sprungbrett, auf das aber viele Tausende mehr oder weniger begabte Musiker hoffen. Und ist es nicht so leicht, einen neuen Song zu platzieren. „Die Leute wollen am Liebsten immer nur die Klassiker hören.“ Die Fans drücken ihnen weiterhin die Daumen, dass sie es bis ganz nach oben schaffen.