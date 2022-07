„THG-Sommer-Soirée“ : Wie ein Gymnasium malt, schauspielert und singt

Viel Applaus ernteten die Schülerinnen und Schüler des von Sandra Sauter geleiteten Fachs „Darstellendes Spiel“, die kleine Stücke und Szenen-Collagen auf die Bühne oder in den Saal brachten. Foto: Stefan Bohlander

Sulzbach Die „THG-Sommer-Soirée“ des Theodor Heuss Gymnasiums in Sulzbach zeigte, wie sehr Kunst in all ihren Facetten, die Jugend begeistern kann.