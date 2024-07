Millionenförderung vom Bund Sulzbacher Schandfleck kann jetzt saniert werden

„Wir haben in den vergangenen Jahren für dieses Projekt gespart und haben mit der Förderung nun 2,4 Millionen Euro. Man weiß nie, was einen bei einer Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes so alles erwartet“, sagte Adam. Das ehemalige Schwesternwohnheim, das im 19. Jahrhundert neben das Lazarett in Sulzbach gebaut wurde, ist seit Jahren ein Schandfleck im Herzen Sulzbachs. Es ist heruntergekommen, Fenster und Türen sind kaputt und ein großer Bauzaun um das baufällige Gebäude verhindert das Betreten des Grundstücks. Da das Schwesternwohnhaus unter Denkmalschutz steht, darf es nicht abgerissen werden, was in der Vergangenheit private Investoren auch vom Kauf abhielt. Die Stadt Sulzbach kaufte das Schwesternwohnheim schließlich aus einer Insolvenzmasse heraus, fing an, für die Sanierung zu sparen, und stellte einen Förderantrag zum Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Das Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen teilte Sulzbach nun mit, dass es die Förderung in Höhe von 1,7 Millionen Euro erhält.