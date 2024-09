Kultur für alle Toller Mitsingabend vor der Aula

Sulzbach · Um in Sulzbach einen Sommerabend lang nichts als Spaß zu haben, genügte die Freude an immergrünen Titeln und am gemeinsamen Singen. Das Angebot lockte so viele, dass sogar die Blätter mit den Liedern knapp wurden.

02.09.2024 , 14:36 Uhr

„Let’s sing“: Mit seiner Mitmach-Veranstaltung für Sangesfreudige lockte der Kulturverein weit über 80 Teilnehmer zur Sulzbacher Aula. Foto: Petra Pabst

Von Petra Pabst