Förderverein der Siedlung Goldene Au in Sulzbach Kinder lernen, wie Demokratie funktioniert

Werden die Kinder der Siedlung Goldene Au bald mit einem solarbetriebenen Helikopter ins Sulzbacher Rathaus geflogen? Dieses Angebot jedenfalls machte Bürgermeister Michael Adam (CDU) mit einem Augenzwinkern am letzten Tag der Pfingstfreizeit, die der Förderverein der Siedlung Goldene Au Sulzbach jüngst wieder organisiert hatte. Da hatten einige der Kinder stolz einen Lego-Technik-Hubschrauber präsentiert, den sie zusammengebaut und mit einem Solarpanel versehen hatten, sodass sich bei Sonneneinstrahlung die Rotoren bewegen. Dies und vieles mehr hatten sie einen Tag zuvor im Dynamikum in Pirmasens gelernt. In das Technikmuseum war die Gruppe aus 25 Kindern zwischen sieben und 15 Jahren plus Betreuerinnen mit dem Zug gereist.