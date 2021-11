Absage im Sulzbacher Kellertheater : Das „Streichquartett“ wurde „gestrichen“

Leo Klein, Markus Wantz, Andreas Salm und Peter Neu (v.l.) als völlig untalentierte "Musiker" bei den Proben des Sulzbacher Kellertheaters. Foto: Petra Pabst

Sulzbach Das Sulzbacher Kellertheater, eine ambitionierte Laienbühne, hat viel Energie in die Proben für den Einakter „Streichquartett“ gesteckt. Doch der Name des Stücks ist zu einem bösen Omen geworden.

„Kennen Sie dieses Cello?“ „Nein, nie gesehen!“ „Aber das ist doch Ihr Instrument!“ Wenn vier unmusikalische Angestellte in die ausweglose Situation geraten, bei der Abendgesellschaft ihres Chefs ein Streichquartett geben zu müssen, obwohl keiner von ihnen einen Ton spielen kann, dann sind die Verwicklungen beträchtlich. Wie sie dieses Problem lösen wollen und ob es ihnen letztlich gelingt, ihren Chef zufriedenzustellen oder ob sie am Ende gefeuert werden: das sollte das Publikum des Sulzbacher Kellertheaters in den Aufführungen der Kultkomödie „Streichquartett“ des ungarischen Autors Szöke Szakall Anfang Dezember erfahren.

Darsteller des Sulzbacher Kellertheaters bei den Proben für den Einakter "Streichquartett". Ob die Gäste des Firmendirektors zu einem Hörgenuss kommen werden? Das Publikum muss sich noch gedulden, um das zu erfahren. Die Aufführungen im Dezember 2021 wurden wegen Corona abgesagt. Foto: Petra Pabst

Viele Freunde des beliebten Sulzbacher Ensembles hatten sich bei der Ankündigung Anfang November verwundert gefragt: „Streichquartett? Stand nicht ursprünglich ein anderes Stück auf dem Spielplan?“ „Das ist richtig“, bestätigt ein Sprecher der Theatertruppe. „Aber die Unwägbarkeiten der Pandemie hatten uns dazu veranlasst, das ursprünglich geplante Jerry-Cotton-Stück zu verschieben“, erklärt der Sprecher gegenüber der SZ. Jerry Cotton hätte eigentlich im Frühjahr 2020 Premiere gefeiert, wenn nicht die Corona-Pandemie die komplette deutsche Kulturlandschaft (und damit auch das Sulzbacher Kellertheater) in die Knie gezwungen hätte. Die Plakate hingen schon seit Wochen, Vorstellungen waren ausverkauft. Aber es kam bekanntlich anders: Zwei Tage vor der ersten Vorstellungen kam der Lockdown.

Aber „Kein Virus wird Jerry Cotton aufhalten - er wird wieder auftauchen, nach welcher Welle auch immer!!!“, lautete das corona-trotzende Versprechen der Mitwirkenden. Bis dahin wollten sie dennoch mit dem Einakter „Streichquartett“ gut unterhalten. Aber es kam erneut anders – und man fühlt sich wie in einem schlechten Déja vù. Kaum 20 Tage hat es gedauert, da hatte das Virus schon wieder alle Pläne über den Haufen geworfen. Aus den geplanten Terminen Anfang Dezember wird nichts. Kurz vor den Aufführungsterminen nächste Woche war wieder eine „Vollbremsung“ nötig – aus dem „Streichquartett“ wird ein „gestrichenes Quartett“. „Schon wieder müssen wir aufgrund der dramatischen Entwicklungen der letzten Tage rund um das Infektionsgeschehen unsere geplanten Vorstellungen absagen und bitten um Verständnis“, teilten die Mitwirkenden enttäuscht mit.

Dabei klappte das Stück bereits wie am Schnürchen. Die Komödie ist ein Klassiker auf deutschen Bühnen und begeisterte bereits in der Vergangenheit schon viele Fans des Sulzbacher Kellertheaters. Seit 1990 haben sie es regelmäßig auf die Bühne gebracht. Noch in der vergangenen Woche besuchte eine SZ-Mitarbeiterin eine Probe zu den geplanten Vorstellungen im Dezember. Und konnte sich vergewissern: Die Dialoge, Pointen und das Timing saßen perfekt. Vier leere Stühle und Notenpulte kündigten auf der Bühne ein musikalisches Event in einem herrschaftlichen Musiksalon an. Firmendirektor Schwarz möchte einen Hausmusikabend veranstalten. Kurzerhand wird aus den Reihen der Angestellten ein Streichquartett zusammengestellt. Leider beherrscht keiner von ihnen ein Streichinstrument. Glücklicherweise haben sich die verdutzten „Musiker“ vorsorglich Ausreden ausgedacht, um kurz vor dem geplanten Auftritt unpässlich zu sein. Es wird getrickst und geschwindelt, was das Zeug hält. Nun müssen sich die Fans des Kellertheaters erneut gedulden. Aber: Sowohl das „Streichquartett“ (vielleicht im Frühjahr) als auch „Jerry Cotton jagt den New York Ripper“ würden auf der Kellertheater-Bühne aufgeführt, heißt es von Seiten der Theatertruppe.

„Da war schon sehr viel Schönes dabei“, sagte Regisseur Enrico Tinebra am Ende der Probe. Er ist seit etwa 20 Jahren beim Kellertheater aktiv. „Hoffen wir, dass es auch zu den Aufführungen kommt“, so Tinebra. Er ahnte wohl schon, was da kommen sollte. Die Darsteller seufzten besorgt. Sie alle kennen die täglich steigenden Infektionszahlen und Meldungen aus den Medien zur Genüge. Aber: „Wer jetzt noch das Wort Absagen in den Mund nimmt, muss einen Obolus in die Vereinskasse zahlen“, rief einer und alle lachten. Nun sind sie traurig, dass das Unsagbare eingetreten ist und die Vorstellungen tatsächlich wieder verschoben werden müssen.