Hier geht’s um Suchtprobleme im Alter

(red) Aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland wird die Zahl älterer Menschen, die Probleme beziehungsweise Fragen im Umgang mit Alkohol oder Medikamenten haben, weiter zunehmen. Aus diesem Hintergrund gibt es seit einem Jahr im Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung das Projekt „Unabhängig im Alter – Lebensqualität erhalten“.

Es ist angesiedelt in der Suchtberatungsstelle im Haus der Caritas in Saarbrücken und verfolgt das Ziel, eine ambulante Suchtberatung für über 60-jährige Menschen, die den altersspezifischen Themen und Bedürfnissen Rechnung trägt, zu etablieren und darüber hinaus der Altersgruppe angepasste Zugangswege zu ambulanten Suchtberatungsangeboten durch entsprechende Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu ermöglichen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass Menschen aus dem familiären, sozialen oder auch professionellen Umfeld der Betroffenen sich oftmals unsicher sind, ob und wie das Problem angesprochen werden kann. Darüber hinaus fehlen oftmals richtungsweisende Informationen über Hilfsmöglichkeiten und Institutionen vor Ort.

So gibt es auch in der Stadt Sulzbach unterstützende Institutionen wie die Caritas-Gemeinwesenarbeit, die bei Bedarf an sozialer Hilfe gern beratend oder vermittelnd zur Seite steht. Darüber hinaus engagieren sich lokale Selbsthilfegruppen rund um das Thema Sucht, wobei insbesondere die Anonymen Alkoholiker und das Blaue Kreuz in Sulzbach den Menschen einen Hilfsanker bieten.

Um den Menschen in der Stadt Sulzbach einen ersten Impuls über dieses Thema und einen sachgerechten Umgang zu ermöglichen, haben sich die Psychosoziale Beratungsstelle des Caritasverbandes für Saarbrücken und Umgebung und die Caritas-Gemeinwesenarbeit Sulzbach dazu entschlossen, mit Unterstützung der Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker am morgigen Mittwoch, 28. November, von 18 bis 20 Uhr zur Fachtagung einzuladen. Diese Tagung richtet sich an alle Interessierten, die privat, beruflich oder ehrenamtlich mit suchtgefährdeten älteren Menschen zu tun haben und auch an jene, die ihren Alkohol- oder Medikamentenkonsum hinterfragen wollen. Es geht um Ursachen und Formen von Suchtproblemen bei älteren Menschen und um die vielen Möglichkeiten, hier Abhilfe zu schaffen. Die Teilnehmer können all ihre Fragen loswerden. Darüber hinaus werden Betroffene von ihren eigenen Erfahrungen berichten.

Schauplatz der Veranstaltung ist der „Tante Anna“ genannte Treffpunkt der Generationen, Vopeliusstraße 1 in Sulzbach.

Kontakt: Birgit Altmeier und Patrick Jochum, Caritasverband, Tel. (0681) 3 09 06-50 oder Tel. (0 68 97) 84 10 67.