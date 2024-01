Jetzt wehrt sich die Stadt Sulzbacher Blitzer schon dreimal zerstört

„Die Geschwindigkeitsmessanlage wurde am 4. Dezember das erste Mal in Betrieb genommen und in der Nacht zum 5. Dezember beschädigt. Nach der Reparatur wurde die Anlage am 20. Dezember in Betrieb genommen und in der Nacht zum 24. Dezember erneut beschädigt. Die dritte Inbetriebnahme fand am 3. Januar statt und auch hier wurde in der Nacht zum 4. Januar die Anlage wieder beschädigt“, berichtet die Stadt Sulzbach.