Polizei bittet um Hinweise : Erneut zwei Kinder von Unbekannten in Sulzbach angesprochen

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Sulzbach Am Mittwochmorgen haben zwei unbekannte Personen zwei Grundschüler auf dem Schulweg angesprochen und wollten ihnen Süßigkeiten geben. Bereits am Dienstag kam es in Sulzbach zu einem ähnlichen Vorfall.

Erneut wurden in Sulzbach zwei Kinder auf der Straße von Fremden angesprochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Mittwochmorgen ein sechsjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule von zwei unbekannten Personen angesprochen.

Die Kinder waren in einer größeren Gruppe auf dem Weg zur Mellinschule in Sulzbach, wobei der Junge und das Mädchen etwas vorausgingen. In der Parkstraße, in Höhe eines Schotterparkplatzes seien sie von zwei Personen angesprochen worden. Diese seien möglicherweise eine Frau und ein Mann gewesen, heißt es von Seiten der Polizei.

Der Mann habe sie gefragt, "ob sie Bonbons möchten". Die Kinder lehnten dies ab und liefen zurück zu der größeren Kindergruppe. Die beiden Unbekannten entfernten sich in die andere Richtung.

Zu der männlichen Person machten die Kinder folgende Angaben: Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, über den Kopf gezogen und hatte vermutlich kurze Haare. Er hatte weder Bart noch Brille, aber einen auffälligen Pickel oder roten Fleck im Gesicht auf der Wange. Der Unbekannte trug einen schwarzen Schulranzen.

Bereits am Dienstag wurden zwei Kinder in Sulzbach von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen. Er habe die beiden mit Schokolade in sein Fahrzeug locken wollen.