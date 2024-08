Aktion des WWF Sulzbacher picknicken gegen unnötigen Plastikmüll. So funktionierts

Bei einem Ausflug ins Grüne für den Naturschutz eintreten – das war die Devise am Samstag, 24. August, in Sulzbach. Zuvor hatte der World Wide Fund For Nature (WWF) bundesweit zu einem Protest-Picknick gegen unnötigen Plastikmüll aufgerufen. Dabei sollten die eigenen Lebensmittel eben nicht in der Plastikverpackung mitgebracht werden, sondern zum Beispiel in Tupperware. Viele der Leckereien vor Ort wurden auch „unverpackt“ eingekauft, wie aus Gesprächen der Teilnehmer untereinander hervorging.