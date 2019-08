Rettungseinsatz : Feuer bricht am frühen Morgen in Sulzbacher Wohnhaus aus – zwei Verletzte

Feuer bricht am frühen Morgen in Sulzbacher Wohnhaus aus – zwei Verletzte

Sulzbach Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW) und Polizei sind im Einsatz. Vater und Sohn retten sich ins Freie.

Ein Feuer hat nach Polizeiangaben ein Einfamilienhaus in Sulzbach unbewohnbar gemacht. In dem Gebäude in der Sulzbachtalstraße waren am frühen Freitagmorgen (30. August) Flammen ausgebrochen. Ein Mann (64) erschien kurz nach 4 Uhr bei der Polizeidienststelle und meldete, dass sein Haus brenne.