Energie der Zukunft Sulzbach setzt auf Geothermie

Die Stadt Sulzbach wird in Bezug auf die Wärmeversorgung ganz neue Wege gehen. In der vergangenen Woche hat der Ausschuss für Versorgungssicherheit, Energievorsorge und Zukunftsmaßnahmen einstimmig entschieden, dass die Geothermie in der Stadt vorangetrieben werden soll. Eine in Auftrag gegebene Potenzial-Studie hat ergeben, dass es unter Sulzbach viel warmes Wasser gibt, dass zur Wärmeversorgung eingesetzt werden kann.