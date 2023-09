Erste Konsequenzen nach Angriff Außergewöhnlicher Vorfall – Mitarbeiter der Stadt Sulzbach auf Friedhof von Wildschwein angegriffen

In diesem September kam es auf dem Friedhof in Sulzbach zu einem außergewöhnlichen Vorfall, der am Ende für alle Beteiligten gerade noch glimpflich ablief. Ein Mitarbeiter der Stadt Sulzbach wurde morgens beim Säubern von verwüsteten Gräbern von einem Wildschwein mit Frischlingen angegriffen. „Womöglich fühlte sich das Muttertier bedroht und wollte den Nachwuchs durch den Angriff schützen. Der betroffene Mitarbeiter erlitt lediglich leichte Verletzungen und Kratzwunden an den Beinen, die er sicherheitshalber in der Sulzbacher Klinik untersuchen ließ. Der Betroffene konnte seine Arbeit gleich im Anschluss wieder fortsetzen“, erklärt die Stadt Sulzbach.