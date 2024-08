Kuriose Feuerwehreinsätze Feuerwehrmann schildert: Wie aus einem Kaminbrand-Einsatz plötzlich eine Drogenrazzia wurde

„Es war vor vier Jahren, als wir zu einem Kaminbrand gerufen wurden und auf einmal von einem Sondereinsatzkommando der Polizei umringt waren“, erinnert sich der 58-jährige Feuerwehrmann aus dem Saarland an seinen kuriosesten Einsatz. Eigentlich sollte ein Kamin brennen, ein Alltagsereignis für jede Feuerwehr, wenn Rußablagerungen in einem Kamin in Brand geraten. „Als wir kamen, war der Schornsteinfeger schon da, aber es kam gar kein Rauch aus dem Kamin. Weil der Schornsteinfeger uns aber versicherte, dass es vorher gequalmt hatte, gingen wir um das Haus und versuchten, die Anwohner zu finden, die auf Klingeln nicht reagierten. Erst als die Polizei auch noch an die Einsatzstelle kam, öffnete ein Pärchen die Tür des renovierungsbedürftigen Anwesens in Altenwald (Regionalverband Saarbrücken). „Ich selbst ging vor und staunte, als ich den brennenden Ofen sah. Denn der war gar nicht an den Kamin angeschlossen.