Sulzbach verabschiedet sich von Generalkonsul „Ich habe Sulzbach richtig ins Herz geschlossen“

Dass ein Generalkonsul nach seiner Amtszeit von der Landesregierung verabschiedet wird, ist normal. Dass es eine gesonderte Verabschiedung von einer Stadt gibt, ist etwas Besonderes. „Sébastien hat uns in den vergangenen vier Jahren geholfen, unsere Städtepartnerschaften mit Frankreich zu intensivieren. Er hat sehr viel geleistet“, sagte Michael Adam (CDU), der Bürgermeister von Sulzbach. Die Sulzbacher haben Partnerschaften mit den französischen Orten Arc-et-Senans und Rémelfing, und Sulzbach ist generell sehr frankophil unterwegs. Als sich im vergangenen Jahr die Unterzeichnung des Elysée-Vertrages zur deutsch-französischen Freundschaft zum 60. Mal jährte, war Sébastien Girard vom Sulzbacher Programm beeindruckt. „Es ist schön, wenn eine Stadt das Jubiläum der Vertragsunterzeichnung feiert. Als mir die Sulzbacher erzählten, dass sie ein ganzes Elysée-Jahr mit 60 Veranstaltungen in der Stadt planen, war ich überrascht und zunächst skeptisch. Rückblickend muss ich sagen, dass ich so etwas Tolles noch nicht erlebt habe und am Ende mussten wir mit unserem Konsulat sogar schauen, dass wir alle Termine in Sulzbach besetzten konnten“, sagte Girard. Etwa 50 Gäste kamen zu der Verabschiedung ins Rathaus. Darunter auch Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und Hubert Bourning, der Bürgermeister von Rémelfing. Der Sulzbacher Liedermacher Wolfgang Winkler sorgte mit deutsch-französischen Chansons für eine lockere Stimmung, und zum Abschied gab es für Sébastien Girard sogar ein selbstkomponiertes Stück, bei dem alle Gäste mitsangen. Was Girard nach seiner Generalkonsul-Zeit im Saarland ab Ende Sommer macht, ist noch offen. Es wird wohl wieder ein diplomatischer Posten irgendwo auf der Welt werden, bei dem er hofft, dass es dort dann genauso frankophil zugeht wie in Sulzbach.