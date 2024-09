Flüchtlinge bereiten Sorgen Stadtrat Sulzbach befasst sich mit Flüchtlingen

Die Stadt Sulzbach muss sich um neue Wohnmöglichkeiten für Flüchtlinge kümmern, dabei wird das „Friedrichsthaler Modell“ bevorzugt. In Friedrichsthal wurde zunächst die Helenen-Sporthalle mit Flüchtlingen belegt, als die vorhandenen Wohnkapazitäten erschöpft waren. Das hat dazu geführt, dass viele Vereine in die Röhre schauten, da die Halle belegt war. Danach hat sich die Stadt für eine Container-Lösung in unmittelbarer Nähe der Halle entschieden. Eine Lösung, die bis heute erfolgreich ist. „Die Geflüchteten haben nun eine adäquate Unterkunft, während die Sporthalle wieder für ihren ursprünglichen Zweck genutzt werden kann. Von außen betrachtet hat sich diese Lösung als erfolgreich erwiesen und stellt eine bessere Balance zwischen den Interessen der Geflüchteten und der örtlichen Gemeinschaft her“, sagt die Stadt Sulzbach zu ihrem präferierten Modell. Die Stadt hat drei Standorte (an der Blaufabrik, am Schnappacher Weg und an der alten Gärtnerei gegenüber des Friedhofes) ins Auge gefasst, an denen die Aufstellung der Modulbauten oder Wohncontainer grundsätzlich möglich erscheint. Was die Bevölkerung davon hält, wird sich zeigen.