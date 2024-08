Zusammenarbeit zahlt sich aus Hoch hinaus auf neuen Drehleitern

Am Dienstag wurden die neuen Drehleitern in Sulzbach vorgestellt. Sogar die Feuerwehr aus Nohfelden war nach einer einstündigen Anreise mit ihrem neuen Fahrzeug in Sulzbach dabei. „Unsere Drehleiter kommt erst in etwa vier bis sechs Wochen zum ersten Mal zum Einsatz. Wir bilden aktuell noch 25 Feuerwehrleute darin aus, die Drehleiter zu bedienen. Wäre die neue Drehleiter schon im Einsatz, wären wir mit dem neuen Fahrzeug nicht gekommen. Denn wir hätten die Drehleiter dann aus dem Einsatzplan herausnehmen müssen“, so Veit weiter.