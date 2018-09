später lesen Bundessprecher der Grünen Kampf gegen Populismus und Politikverdrossenheit FOTO: dpa / Bernd von Jutrczenka FOTO: dpa / Bernd von Jutrczenka Teilen

Die Grünen in Dudweiler/Scheidt laden zu einer Lesung mit ihrem Bundesvorsitzenden Robert Habeck am Donnerstag, 27. September, um 19.30 Uhr ins Salzbrunnenhaus in Sulzbach. Habeck wird aus seinem Buch „Wer wagt, beginnt“ lesen und anschließend mit dem Publikum diskutieren, kündigt der Veranstalter an.