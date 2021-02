Kulturförderung : Bewerbungen für Sulzbacher Musiksommer bis 30. März

Sulzbach Die Stadt Sulzbach will in der Corona-Krise der Kultur Impulse geben und treibt nach eigenen Angaben „trotz der derzeitigen Stagnation“ die Planungen für den Sulzbacher Musiksommer 2021 voran.

Die Open-Air-Veranstaltung im Hof der Historischen Salzhäuser habe sich längst in der saarländischen Event-Szene etabliert. Die Veranstalter aus dem Rathaus sehen in einem „ausgezeichneten Musikprogramm bei freiem Eintritt in einmaligem Ambiente“ die Erfolgsfaktoren dieser Veranstaltungsreihe, die jährlich nicht nur Sulzbacherinnen und Sulzbacher in die historische Salzstadt lockt. Dass dies auch für die Kulturschaffenden eine attraktive Kulisse bilde, zeigten die zahlreichen Bewerbungen der Bands, die gern einen Abend in Sulzbach gestalten möchten.