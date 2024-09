Deutsch-französische Freundschaft Salz verbindet über die Grenze hinweg

Es war 2013, als es in Sulzbach einen wichtigen Impuls gab – nämlich den, Beziehungen zu einer französischen Stadt zu knüpfen. Der Wunsch habe schon länger bestanden, betonte Bürgermeister Michael Adam in einem Grußwort am Samstagabend in der Aula. Der damalige französische Generalkonsul im Saarland, Frédéric Joureau, habe dabei direkt an Arc-et-Senans gedacht, „weil uns beide die Salzgeschichte verbindet“, wie sich der Verwaltungschef erinnerte. 2013 war das Jahr, in dem der wegweisende Élysée-Vertrag 50. Geburtstag feierte. Bereits ein Jahr später und nach Gründung von Freundschaftskomitees auf beiden Seiten folgte beim Neujahrsempfang 2014 die Jumelage – der Start für die offizielle Partnerschaft der beiden Salzstädte.