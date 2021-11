Konzertabend für Georges Brassens : Huldigung für einen singenden Anarchisten

Sie sorgten für den Erfolg der gelungene Veranstaltung: Stefanie Bungart-Wickert (Kulturamt), Peter Jacoby (Saartoto), Wolfgang Winkler (Liedermacher), Jürgen Haas (Stadtwerke Sulzbach), Susanne Wachs (Moderation), Generalkonsul Sébastien Girard (Schirmherr), Bürgermeister Michael Adam (Schirmherr), Claudio Favari (Chansons) Foto: Petra Pabst

Sulzbach An den großen Chanson-Sänger Georges Brassens hat die Stadt Sulzbach erinnert. Was wurde den Gästen in der ausverkauften Aula geboten?