Sulzbach-/Fischbachtal Großreinemachen hilft Mutter Natur

In Sulzbach startet die Aktion zur gleichen Zeit. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Brefelder Loch in der Kreuzgrabenstraße am Ortseingang von Brefeld. Eine zeitliche Begrenzung haben die Organisatoren in der Salzstadt nicht vorgesehen. Müll und Unrat wird so lange gesammelt wie die Kondition der Beteiligten eben reicht. Während des Aktionstages wird es nach Angabe der Stadt Kleinigkeiten zur Stärkung der Helfer geben. „Eine saubere und schöne Stadt trägt maßgeblich zur Lebensqualität bei“, schreibt die Stadt Sulzbach zum Clean-Up-Day und ergänzt: „Es liegt in der Verantwortung aller, daran mitzuarbeiten und unsere Stadt lebenswerter zu machen.“ Leider wollten immer noch zu viele Menschen ihren Müll illegal loswerden. „Wöchentlich sammeln die Stadtreinigungskontrolle sowie der Baubetriebshof der Stadt kubikmeterweise illegalen Müll auf, was die Steuerzahler etwa 75 000 Euro pro Jahr kostet.“