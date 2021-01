Auswirkungen der Pandemie : Sulzbach will Vereinen weiter helfen

Sulzbach will Vereinen weiter helfen

Sulzbach In einem Videochat informierten die Clubs den Bürgermeister über ihre Situation.

Corona bremst seit März 2020 die Vereinsarbeit aus. „Leider musste aufgrund der Pandemie in diesem Jahr der Neujahrsempfang der Stadt ausfallen. Das war immer eine gute Gelegenheit, auch mit Vertretern der Vereine ins Gespräch zu kommen“, sagt Michael Adam, Bürgermeister von Sulzbach. Das Gespräch fand trotzdem statt, denn Adam lud vergangene Woche die Vertreter der Sulzbacher Vereine zu einer Videokonferenz ein.

Die Clubs nahmen dieses Angebot sehr gut an, wie die Stadtverwaltung mitteilt, 24 Teilnehmer waren dabei. Diskutiert wurden unter anderem die Corona-Hilfen von Seiten der Stadt. Ab März 2020 waren rund 30 000 Euro Vereinshilfen ausgeschüttet und an Vereine verteilt worden, die Corona-Hilfe beantragt hatten. Ende 2020 kamen noch mal 17 000 Euro dazu. Für 2021 hat die Stadt weitere 50 000 Euro Vereinshilfen in den Haushalt eingestellt.