Adventsromantik : Sternenzauber rund um das Sulzbacher Wahrzeichen

Sulzbach Mit weihnachtlicher Beleuchtung, Sternen und dekorierten Ständen soll das Gelände um das Sulzbacher Salzbrunnenhaus am Samstag, 14. Dezember, auf die Festtage einstimmen. Sulzbacherinnen und Sulzbacher haben die Stände mit viel Liebe gestaltet.

Der Weihnachtsmarkt beginnt um 15 Uhr und bietet Leckereien, Gebasteltes und Dekoratives. Wer etwas für den guten Zweck tun will, kann am Glücksrad des Theodor-Heuss-Gymnasiums drehen und das Kinderhilfswerk Unice fördern. Im Salzbrunnenhaus sollen weihnachtliche Klänge die Gäste erfreuen. Wer sich für Weihnachtsfotos kostümieren will, diesmal unter dem Motto „Eiskönigin“, hat auf der Bühne des Jugendzentrums Sulzbach dazu Gelegenheit. Der Weihnachtsmann wird kommen und nach 19 Uhr eine Lasershow zeigen.