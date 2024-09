Sulzbach Starker Abschluss des Musiksommers

„Als künstlerische Leiterin kann ich nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin, ein so umfang- und abwechslungsreiches Programm anbieten zu können“, sagt Stefanie Bungart-Wickert. Die Mitarbeiterin des Sulzbacher Kulturamts war maßgeblich mitverantwortlich für die Organisation des Musiksommers am Salzbrunnen-Ensemble während des Festivals Kultursommer. Alle Bands der Musiksommer-Freitage hätten das Publikum begeistert. Sie hätten zum einen durch ihre musikalische Qualität in sehr unterschiedlichen Genres überzeugt und zum anderen durch ihre Spielfreude und ihr Engagement auf und vor der Bühne. Auch der letzte Musiksommer-Freitag in diesem Jahr ließ keine Wünsche offen. Frontfrau Sarah Höss des Quartetts Day Five aus St. Wendel verließ immer wieder die Bühne, mischte sich unter die Musikfans und animierte zum Mitklatschen und Mitsingen. Die dynamische Coverband vervollständigten Simon Westenburger am Bass, Hans Schmidt am Schlagzeug und Fabian Schwarz an der Gitarre. Mit modernen Klassikern von Robbie Williams bis Roxette und mit Powerstimmen-Darbietungen von Adele bis Amy Winehouse hatten die Musiksommer-Neulinge das Publikum schnell auf ihrer Seite.