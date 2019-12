Finanzen : Sulzbacher Haushalt weißt ein Minus aus

Sulzbach Stadtrat geht mit einem negativen Planergebnis von 3,5 Millionen Euro ins neue Jahr.

Der Sulzbacher Stadtrat hat am Donnerstag in seiner letzten Sitzung 2019 den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Der weißt ein „negatives Jahresergebnis“ von 3,49 Millionen Euro aus. Bürgermeister Michael Adam (CDU) gab dabei zu bedenken, dass in den letzten Jahren das tatsächlich erwirtschaftete Jahresergebnis immer deutlich besser gewesen sei als der Ansatz. Alleine 3 Millionen Euro sind für Investitionen in Bushaltestellen, das Sportzentrum oder für den Abriss der baufälligen Gebäude der „Blaufabrik“ vorgesehen. Bei allen Sparbemühungen „erzwingen wir die schwarze Null nicht“, sagte Adam. Man investiere in den Substanzerhalt wie beim Rathaus, dem Kulturensemble am Salzbrunnen oder der Aula. Jochen Wagner (CDU) sprach von einem „ausgewogenen Haushalt“, der laut Latz (SPD) mit der um 25 000 Euro angehobenen Vereinsförderung auch den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ in der Salzstadt fördere. Monique Broquard von den Linken erkannte die Sparbemühungen an und lobte die Unterstützung für das kulturelle Angebot.