Grünes Licht im Stadtrat Stadtrat Sulzbach beschließt Sanierung des Schwesternwohnheims

Sulzbach · Der neue Stadtrat von Sulzbach hat in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus die Ausschreibungen für das Schwesternwohnhaus in Sulzbach und die Kindertageseinrichtung (Kita) in Schnappach beschlossen. Beide Baumaßnahmen sollen noch dieses Jahr beginnen.

26.07.2024 , 17:50 Uhr

Das Schwesternwohnheim in Sulzbach wird saniert. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann