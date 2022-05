Stadtrat beschließt : Sulzbach: Haushalt genehmigt, Hundemarke kommt

Sulzbach Erleichterung im Sulzbacher Stadtrat: Der Haushalt ist genehmigt. Wichtige Neuerung: Hunde brauchen ab 2023 eine Steuermarke. Vereine sollen in diesem Jahr mit fast 55 000 Euro gefördert werden.

Mit „internen Verwaltungsabläufen innerhalb der Kommunalaufsicht“ begründete das Innenministerium, das den Haushalt genehmigen muss, die lange Prüfung auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung. Dass die geplanten Ausgaben nun abgesegnet wurden bedeutet, dass in Sulzbach alle geplanten Vorhaben in diesem Jahr umgesetzt werden können. Dazu zählen auch 54 600 Euro, die von der Stadt zur Unterstützung der Vereine ausgeschüttet werden. Am vergangenen Donnerstag beschloss der Stadtrat, dass nachträglich auch noch drei weitere Vereine auf die Liste aufgenommen und gefördert werden: Der ASV Sulzbach-Hühnerfeld erhält 5000 Euro, der TV Sulzbach 2000 Euro und die Kinder- und Elterninitiative Kleine Tiger 1500 Euro.

Ab 2023 sind Hundesteuermarken Pflicht

Höherer Beitrag zum kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt hat für dieses Jahr ein Haushaltsdefizit von 4,4 Millionen Euro eingepreist. Es ist nicht hausgemacht, denn durch die stark gestiegenen Steuereinnahmen der Vorjahre, die gut sind für den städtischen Geldsäckel, haben sich die Beiträge zum kommunalen Finanzausgleich, an dem alle saarländischen Kommunen teilhaben, stark erhöht. Und so wird die Stadt Sulzbach im Vergleich zum Vorjahr drei Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten, was sich direkt in dem Defizit niederschlägt. Auch die Ausgaben für die Regionalverbandsumlage, die von der Stadt an den Regionalverband geleistet werden muss, werden stark steigen. Rund 1,6 Millionen Euro mehr als im Vorjahr wird man an den Regionalverband zahlen müssen, was einer Umlagezahlung von insgesamt 10,9 Millionen Euro nur für die Stadt Sulzbach entspricht.