Sulzbach Stadtrat wird sein Gesicht verändern

Am 9. Juni sind Kommunalwahlen, und danach wird der Rat höchstwahrscheinlich anders zusammengesetzt sein. Das liegt unter anderem daran, dass langjährige Ratsmitglieder ausscheiden. „Ich trete nicht mehr an, aber ich werde das politische Geschehen in unserer Stadt im Blick behalten“, sagt Hermann Kreis von der Fraktion Pro Sulzbach. Der 69-Jährige hört nach fast 40 Jahren Kommunalpolitik auf, schließt aber nicht aus, dass er irgendwann zurückkehrt. Bürgermeister Adam, der noch mindestens fünf Jahre im Amt ist, berichtete in der Sitzung auch von der Umstellung der Ratsarbeit. Seit 2019 haben alle Ratsmitglieder Tablets, und in Papierform gibt es so gut wie nichts mehr. Auch die gesamte Arbeit im Rathaus ist auf digital getrimmt. „Wir sind im Vergleich zu anderen Kommunen weit vorne, was die Digitalisierung angeht“, so Adam. Um die Arbeit der 33 Ratsmitglieder in den vergangenen fünf Jahren zu verdeutlichen, listete er Zahlen auf. So bekamen die Ratsmitglieder 596 Informationsvorlagen und 1487 Beschlussvorlagen, die durchgearbeitet werden mussten. Adam: „Ich bedanke mich bei allen für das Engagement.“