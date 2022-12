Energiemanager soll kommen : Sulzbach holt bald Solarstrom vom Rathausdach

Sulzbach Die Stadt plant, im kommenden Jahr beim Energiesparen noch deutlich zuzulegen. Dafür engagiert sie einen weiteren Fachmann.

Die Stadt Sulzbach will beim Energiesparen noch zulegen. Im kommenden Jahr soll das Rathausdach eine Photovoltaikanlage bekommen. Dasselbe gilt für das Dach des Feuerwehrgerätehauses in Neuweiler.

Auch in den städtischen Gebäuden wurde einiges geändert. Elektrische Warmwasseraufbereiter, wie zum Beispiel die Durchlauferhitzer, wurden abgeschaltet. Außerdem wurde die Raumtemperatur in den Büros der Mitarbeiter auf 19 Grad reduziert. „Die Heizkörper in Räumen, die nicht dem dauernden Aufenthalt dienen, sowie in Fluren und Treppenhäusern wurden abgedreht. Den Mitarbeitern wurde die Möglichkeit eingeräumt, einmal die Woche im Homeoffice arbeiten zu können. Zudem wurden städtische Mitarbeiter bezüglich der Heizungsoptimierung (hydraulischer Abgleich) geschult. Darüber hinaus wurden die städtischen Gebäude in den Fokus genommen: Diese wurden einem internen Controlling unterzogen. Es folgte eine Bestandsanalyse aller kommunalen Gebäude. Zusätzlich werden Verbräuche seither regelmäßig dokumentiert und ausgewertet“, teil die Stadt weiter mit.