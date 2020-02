Tiefbau : Stadt weist auf Sperrung wegen Kanalarbeiten hin

(red) Die Sulzbacher Stadtverwaltung weist auf Bauarbeiten in der Altenwalder Friedhofstraße hin. Sie beginnen am kommenden Mittwoch, 19. Februar, in Höhe der Anwesen 1 bis 5. Der Hauptkanal wird erneuert, die Straße gesperrt.



