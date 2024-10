Wohnraum für Flüchtlinge Sulzbach meidet noch die Container-Lösung

Der Stadtrat hatte die Verwaltung zu Beginn des Jahres aufgefordert, zu prüfen, wo künftig Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen werden könne. Aktuell ist das Wohnraumangebot in der Stadt noch nicht kritisch. Mit dem Wegfall von einigen Mietwohnungen für Flüchtlinge in den kommenden Jahren könnte die Situation aber kritisch werden. Darum hat die Stadt auch Containerlösungen für die Flüchtlinge erwogen. Dabei nahm sie mit der Blaufabrik, mit dem Schnappacher Weg und an der alten Gärtnerei gegenüber dem Sulzbacher Friedhof drei Standorte in den Blick, an denen die Aufstellung der Wohncontainer grundsätzlich möglich erscheint.