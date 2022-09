Illegale Entsorgung : Müllecken in der Stadt: Das stinkt vielen Sulzbacher gewaltig

Müllecken wie hier im Eingangsbereich der ehemaligen „Werkstatt 86“, dem (umgezogenen) Second-Hand-Laden der Diakonie in der Sulzbachstraße, ärgern viele Anwohner. Foto: Dieter Steinmann/Dieter Steinmann

Sulzbach Illegale Müllablagerungen sind in Sulzbach ein Problem, das Bürgerinnen und Bürger bei der Aktion „SZ vor Ort“ beklagten. Die SZ fragte nach, was die Stadt unternimmt, um das Problem in den Griff zu kriegen.

275 Tonnen illegal entsorgte Abfälle verzeichnete die Stadt Sulzbach im Jahre 2020. Von ganzen Wohnungseinrichtungen über Autoreifen, Plastikspielzeug, Altkleidersäcken und Altpapier bis zu einfachem Hausmüll ist alles dabei, was das Stadtbild unansehnlich macht. Bei der Aktion „SZ vor Ort“ hatten etliche Bürger das Problem angesprochen. Nicht zum ersten Mal. „Jährlich etwa 65 000 Euro und 1700 Arbeitsstunden kostet uns die Beseitigung des Unrats“, so Bürgermeister Michael Adam auf Anfrage der SZ.

Regelmäßig schickt die Stadt eine Reinigungstruppe des Baubetriebshofs durch den Innenstadtbereich und das Gelände um den Salinenpark. Bei Aktionstagen wie dem World-Clean-up-Day, der am vergangenen Samstag zum zweiten Mal in diesem Jahr stattfand, ist auch die Stadt Sulzbach regelmäßig dabei. Ziel ist dabei nicht nur, die Stadt von Müll und Plastikabfällen zu befreien, sondern die Bürger für das Thema Umweltbewusstsein zu sensibilisieren. Darüber hinaus hat die Stadt in Kooperation mit der Erwerbslosen-Selbsthilfe Püttlingen e.V. (ESH) das Projekt „Sauberes Sulzbach“ gestartet. Mitarbeiter der ESH sind an fünf Tagen die Woche in Sulzbach unterwegs und sorgen für Sauberkeit. „Wir tun was möglich ist und noch einiges darüber hinaus“, meint Michael Adam.

Die Bemühungen um die Müllbeseitigung gehen einher mit der Neugestaltung des Innenstadtbereichs, der von der Kreuzung Sulzbachtalstraße/An der Klinik/L126 nach Neuweiler aus Richtung Rathaus und Salzbrunnenensemble kontinuierlich vorangetrieben wird. Ein insgesamt schöneres Stadtbild soll dafür sorgen, dass die Bürger ihren Lebensraum auch entsprechend würdigen und gerne aktiv sauber halten. So der Grundgedanke. Dort, wo Sanierungsarbeiten und Neugestaltungen bereits getätigt wurden, scheint die Rechnung aufzugehen. An der neu errichteten Freitreppe etwa, die von der Sulzbachtalstraße zu den Parkplätzen am Salzbrunnenensemble führt oder im Bereich hinter dem Rathaus und dem Berufsbildungszentrum, wo im Mai 2019 das neue Ludwig-Harig-Forum feierlich eingeweiht wurde. An beiden Plätzen haben die Verschmutzungen sichtbar abgenommen.

Müll vor Hauseingängen ist Privatsache

Weniger gut sieht es im weiteren Verlauf der Sulzbachtalstraße in Richtung Altenwald und an der Abzweigung Richtung Schnappach auf Höhe der Feuerwache aus. Dort wird oft in den Eingängen der vielen leerstehenden Gebäude Hausmüll und anderer Unrat entsorgt. Wie zuletzt im Eingangsbereich der ehemaligen „Werkstatt 86“, dem Second-Hand-Laden der Diakonie, der bereits Ende Mai dieses Jahres in die neuen Räumlichkeiten in der Sulzbachtalstraße 96 umgezogen war. „In diesen Fällen sind wir als Stadt weitgehend machtlos, denn der Eingangsbereich eines Hauses gehört zum Privatgelände. Auch wenn es schwerfällt und es überaus ärgerlich ist, dürfen wir dort vermeintlichen Müll nicht einfach so entsorgen“, erklärt Michael Adam. Das liegt dann in der Verantwortlichkeit des Eigentümers, ein Betreten des Geländes oder das Entfernen der abgelegten Gegenstände käme rechtlich einem Hausfriedensbruch gleich.

„Wir können die Eigentümer darauf aufmerksam machen und nur bei Gefahr im Verzug eingreifen. Etwa dann, wenn sich unter dem Müll auch verdorbene Lebensmittel befinden, die Ratten oder anderes Ungeziefer anziehen.“ Hierbei ist immer aber auch der rechtliche Weg einzuhalten, was einige Zeit dauern kann. Dagegen wird Müll, der auf öffentlichem Gelände gefunden wird, so zeitnah als möglich beseitigt. „Jede illegale Ablagerung wird protokolliert und zur Anzeige gebracht“, versichert Adam. Wer in Sulzbach auf eine „wilde Deponie“ stößt, kann diese bereits jetzt über die AEM-App (Anregungs- und Ereignismanagement) an die Stadt Sulzbach melden.

Infos zu Installation und Handhabung der App gibt es unter https://kdi-sulzbach.de/kdi-sulzbach-saar/kommunale-dienste/

oder telefonisch: Kommunale Dienstleistungs- GmbH (KDI)