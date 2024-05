Zeigen statt erklären Hier wird ohne große Worte gekocht und gelernt

Um die Kochinsel der Schulküche in der Staatlichen Förderschule Sprache in Sulzbach liegen viele bunte Brettchen und bunte Messer, dahinter stehen die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse. Viel geredet wird nicht, die meisten Kinder sind ganz still. Koch Nils Thomas zeigt ihnen, wie man die Möhren vom Grün befreit, sie schält und in kleine Stücke schneidet. Bevor es richtig losgeht, binden sich die Kinder ihre Kochschürzen um, helfen sich gegenseitig, die Schleifen auf dem Rücken zu binden. Paul setzt sich die zu seiner blauen Schürze passende blaue Kochmütze auf und sagt in die Runde: „Ich bin Chefkoch.“ Ihm und seinen Klassenkameraden fällt es oft schwer, Dinge und Gedanken in Worte zu packen. Deshalb führt Nils Thomas, der eigentlich als Koch in Privathaushalten in ganz Südwest-Deutschland sein Geld verdient, den Kindern auch alles genau vor, statt es ihnen zu erklären. Acht Kinder sind heute da, um Pesto aus Möhrengrün und ein Möhren-Chutney für den Sulzbacher Salz- und Kräutermarkt zuzubereiten, der am kommenden Sonntag stattfindet.