Sulzbacher Gartenpreis 2024 Schul-Beispiel einen schönen Garten

Nach einem Beschluss des Stadtrates vergibt Sulzbach seit 2016 in jedem Jahr den Gartenpreis. Mitmachen können Privatpersonen, Schulen, Kindergärten, Vereine oder sonstige Gruppierungen.

Dabei gibt es in jedem Jahr ein besonderes Schwerpunktthema. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung muss es sich nicht zwingend um klassisch angelegte Gärten hinter dem Haus handeln. „Wir suchen in diesem Jahr bienen- und insektenfreundliche Privatgärten, Vorgärten, Balkon- oder Terrassenbepflanzungen. Der Schwerpunkt liegt auf Kräutergärten und Blumenwiesen im Garten“, so die Stadtverwaltung.

Jede Fraktion des Stadtrates stellt ein Mitglied für die Jury ab, die im Sommer alle Gärten unter die Lupe nimmt und am Erntedankfest den Gartenpreis vergibt. Für den Gartenpreis sind 600 Euro in den Haushalt der Stadt eingestellt. Zudem gibt es von einem Supermarkt-Betreiber in Sulzbach Präsentkörbe für die ersten drei Plätze.